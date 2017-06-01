Kiev Fashion Institute запускает новое направление Business Consulting

Kiev Fashion Institute на протяжении нескольких лет организовывает образовательные курсы с ведущими специалистами Украины и мира, предоставляя возможность получить не только базовые знания, но и практическую информацию от инсайдеров.

В связи с тем, что студентами KFI все чаще становятся не новички, а бизнесмены и основатели брендов, которые не располагают большим количеством времени, KFI открывает новое направление — Business consulting. В его рамках каждый желающий сможет получить персональную консультацию о конкретном кейсе. В свою очередь спикеры KFI более детально вникнут в устройство бизнеса клиента, выстроят персональную маркетинговую стратегию, проанализируют конкурентный рынок, составят PR-план и создадут концепцию.

«От большинства студентов Kiev Fashion Institute я постоянно видела желание дополнительного общения. Несмотря на то, что мы даем очень много ценной информации и просматриваем все кейсы во время курсов, некоторые вопросы все же остаются без ответов. Во время бизнес-курса у нас был специальный пакет, который вызвал повышенный интерес. Заключался он в том, что студент мог получить отдельную консультацию спикера. Из-за сжатых сроков и разъездов я смогла провести лишь несколько консультаций, многие желающие остались без внимания.

Поэтому мы решили дать эту возможность и открыть новое направление в Kiev Fashion Institute — Business consulting», — говорит основательница Kiev Fashion Institute Дарья Шаповалова.

Всего будет предоставлено 30 дней, из которых клиент сможет выбрать 4 удобных для консультации, и по окончании курса получить готовый стратегический план.

«Общение со студентами меня очень вдохновляет. За время существования Kiev Fashion Institute наша команда открыла для себя много прекрасных людей с интересными кейсами, которым мы с большим удовольствием поможем развить свой бизнес», — добавила Дарья Шаповалова.

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