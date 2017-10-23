Личности

Когда принц Гарри и Меган Маркл сыграют свадьбу?

Иванна Петрович
TORONTO, ON - SEPTEMBER 25: Prince Harry (R) and Meghan Markle (L) attend a Wheelchair Tennis match during the Invictus Games 2017 at Nathan Philips Square on September 25, 2017 in Toronto, Canada (Photo by Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation )

Что с нетерпением мы все ждем, так это свадьбу королевских особ. Их бракосочетания отличаются особым размахом и невероятной пышностью, а наряд от какого дизайнера наденет невеста интересует каждую девушку. В следующем году появиться возможность понаблюдать за подобным мероприятием. Принц Гарри и его возлюбленная Меган Маркл после нескольких месяцев отношений заявили, что с ноября переберутся жить в Кенсингтонский дворец, а также объявили дату свадьбы, параллельно подыскивая себе жилье в Оксфордшире. Точные даты представители принца не оглашают, однако известно, что церемония планируется на лето 2018 года.

Предполагаем, что мероприятие пройдет в классическом английском стиле, а расходы будут не меньше, чем у свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, общая сумма которой составила 20 миллионом фунтов стерлингов. Напомним, что принц Гарри и Меган официально заявили о своих отношениях летом 2016 года. Вскоре принц проявил свои серьезные намерения и познакомил девушку с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и Елизаветой II.

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