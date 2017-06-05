Космические 70-е в новой коллекции Coach

Бренд Coach создал одну из самых «американских» коллекций. Новую капсульную линию он посвятил космическим достижениям США. Ностальгическое настроение проявилось в обилии нашивок и принтов. Основной тематикой стали 70-е и 80-е, когда geek-культура была на пике. В коллекцию вошли куртки, бомберы, как у школьников того времени, сумки, рюкзаки и футболки. Каждая модель украшена нашивками в виде космических объектов, надписями NASA или иллюстрациями.

«Коллекция получилась очень ностальгической. При создании мы вспоминали о времени, когда человек совершал непостижимые поступки и все казалось возможным. Отсылка к космическим элементам – это возможность проявить американский дух и оптимизм», – рассказал креативный директор Coach Стюарт Виверс.

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