Сицилийские пейзажи в новой рекламной кампании Dolce&Gabbana

Итальянский остров Сицилия не оставляет равнодушным дизайнеров бренда Dolce&Gabbana. Вдохновленные живописными пейзажами, они выпускали коллекции одежды, парфюм, косметику, аксессуары и даже кухонную технику. В этом сезоне Стефано Габбана и Доменико Дольче привлекли к сотрудничеству марку Mytheresa. Совместно они создали капсульную коллекцию одежды из шелкового шифона, органзы и поплина. В линию вошло 16 моделей небесного цвета, на которые поместили принт в виде главного символа Сицилии — колючей груши.

Приобрести коллекцию можно на сайте Mytheresa.com с 6 июня.

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