Креативный директор марки Marchesa поделилась источниками своего вдохновения

0 0 0

В этом году один из самых известных журналов об индустрии моды — Vogue отмечает свой 125-летний юбилей. В связи с этим событием редакция глянцевого издания запустила новый видеопроект под названием «Designer Stories». Его суть заключается в том, чтобы рассказать зрителям откуда черпают свое вдохновение самые известные дизайнеры. Редакция FW-Daily уже рассказывала о вдохновении Дианы фон Фюрстенберг и Дженны Лайонс. На этот раз, пришел черед креативного директора марки Marchesa, основанной в 2004 году. В коротком ролике 40-летняя Джорджина Чапман рассказывает о своих впечатлениях от старинных фотографий ее семьи Викторианской эпохи, а также как и ее предшественницы, выделяет несколько категорий, которые особенно влияют на нее при разработке новых коллекций. Чапман ставит на первое место семью, на второе костюмы, и, наконец, на третье — инсайдеров модной индустрии.

Подготовила: Екатерина Горбенко