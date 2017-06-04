Личности

Линдси Лохан создаст линию ювелирных украшений

Иванна Петрович
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После неудачной попытки в 2011 году запустить линию ювелирных украшений совместно  с Паскалем Муавадом Линдси Лохан снова обратилась к этой идее. Американская актриса намекнула о предстоящем проекте на гала-ужине amfAR в Каннах. После она опубликовала фото с яхты в своем Instagram-аккаунте, добавив подпись #Lohanjewelry.

Напомним, что на данный момент девушка работает над съемками сериала о трех российских олигархах, где планирует стать режиссером и исполнить одну из главных ролей.

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