Мода, Фотосессии

Лучшие обложки сентябрьских выпусков модных глянцев 2017 года

Иванна Петрович
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Уже в середине лета все модные глянцы направляют свои силы на создание основного номера года – сентябрьского. К концу августа у читателей появляется возможность увидеть плоды их работ. Для съемок выбирают топ-моделей и знаменитостей, лучших фотографов, а масштабы и бюджеты поражают. Издание Vogue, являющееся главным вдохновителем модных глянцев, лидирует и удивляет количеством страниц и обложек (в этом году журнал выпустил целых четыре). Вслед за ним идут Harper’s Bazaar, ELLE, Vanity Fair и другие. Приобрести свежие номера можно будет уже в начале сентября, а пока у нас есть возможность посмотреть лучшие обложки и выбрать фаворитов.

Vogue US

Фотографы: Энни Лейбовиц, Брюс Вебер, дуэт Инес ван Ламсверде и Винода Матадина

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07-jennifer-lawrence-vogue-september-cover-2017-750×946 (1)
03-jennifer-lawrence-vogue-september-cover-2017-750×914
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09-jennifer-lawrence-vogue-september-cover-2017-750×946

Harper’s Bazaar US

Фотограф: Бригитта Лякомб

Adriana-Lima-Irina-Shayk-The-Weeknd-Harpers-Bazaar-September-2017-Cover
Joan-Smalls-Harpers-Bazaar-September-2017
Candice-Swanepoel-The-Weeknd-Harpers-Bazaar-September-2017
Karlie-Kloss-Natasha-Poly-Harpers-Bazaar-September-2017
Courtney-Love-Harpers-Bazaar-September-2017

Vogue Arabia

Фотограф: Карл Лагерфельд

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W Magazine 

Фотограф: Стивен Кляйн

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Vogue Japan 

Фотографы: Луиджи и Ланго

Vogue-Japan-September-2017-01-620×810
Vogue-Japan-September-2017-02-620×808
Vogue-Japan-September-2017-03-620×807
Vogue-Japan-September-2017-04-620×803
Vogue-Japan-September-2017-05-620×804
Vogue-Japan-September-2017-06-620×803
Vogue-Japan-September-2017-07-620×801
Vogue-Japan-September-2017-08-620×803
Vogue-Japan-September-2017-09-620×798
Vogue-Japan-September-2017-10-620×803

Vanity Fair

Фотографы: Мерт Алас и Маркус Пиггот

angelina-09-620×871
angelina-05-620×852
Angeli-620×930
angelina-01-620×944
angelina-02-620×658

Vogue China

Фотограф: Кольер Шорр и Патрик Демаршелье

Vogue-China-Spetember-2017-Covers-01-620×799
Vogue-China-Spetember-2017-Covers-02-620×800

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