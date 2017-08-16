Лучшие обложки сентябрьских выпусков модных глянцев 2017 года

Уже в середине лета все модные глянцы направляют свои силы на создание основного номера года – сентябрьского. К концу августа у читателей появляется возможность увидеть плоды их работ. Для съемок выбирают топ-моделей и знаменитостей, лучших фотографов, а масштабы и бюджеты поражают. Издание Vogue, являющееся главным вдохновителем модных глянцев, лидирует и удивляет количеством страниц и обложек (в этом году журнал выпустил целых четыре). Вслед за ним идут Harper’s Bazaar, ELLE, Vanity Fair и другие. Приобрести свежие номера можно будет уже в начале сентября, а пока у нас есть возможность посмотреть лучшие обложки и выбрать фаворитов.
Vogue US
Фотографы: Энни Лейбовиц, Брюс Вебер, дуэт Инес ван Ламсверде и Винода Матадина
Harper’s Bazaar US
Фотограф: Бригитта Лякомб
Vogue Arabia
Фотограф: Карл Лагерфельд
W Magazine
Фотограф: Стивен Кляйн
Vogue Japan
Фотографы: Луиджи и Ланго
Vanity Fair
Фотографы: Мерт Алас и Маркус Пиггот
Vogue China
Фотограф: Кольер Шорр и Патрик Демаршелье
Читайте также:
Фатальный развод: как себя чувствует Анджелина Джоли
Шаг в будущее: дополнительная реальность в сентябрьском номере W Magazine
Воплощение американской красоты: Дженнифер Лоуренс снялась для обложки сентябрьского выпуска Vogue