Лучшие обложки сентябрьских выпусков модных глянцев 2017 года

Уже в середине лета все модные глянцы направляют свои силы на создание основного номера года – сентябрьского. К концу августа у читателей появляется возможность увидеть плоды их работ. Для съемок выбирают топ-моделей и знаменитостей, лучших фотографов, а масштабы и бюджеты поражают. Издание Vogue, являющееся главным вдохновителем модных глянцев, лидирует и удивляет количеством страниц и обложек (в этом году журнал выпустил целых четыре). Вслед за ним идут Harper’s Bazaar, ELLE, Vanity Fair и другие. Приобрести свежие номера можно будет уже в начале сентября, а пока у нас есть возможность посмотреть лучшие обложки и выбрать фаворитов.

Vogue US

Фотографы: Энни Лейбовиц, Брюс Вебер, дуэт Инес ван Ламсверде и Винода Матадина

Harper’s Bazaar US

Фотограф: Бригитта Лякомб

Vogue Arabia

Фотограф: Карл Лагерфельд

W Magazine

Фотограф: Стивен Кляйн

Vogue Japan

Фотографы: Луиджи и Ланго

Vanity Fair

Фотографы: Мерт Алас и Маркус Пиггот

Vogue China

Фотограф: Кольер Шорр и Патрик Демаршелье

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