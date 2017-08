Мерч с концертов Канье Уэста номинирован на звание лучшего в мире

Лондонский музей дизайна сегодня объявил номинантов на премию Beazley Design of the Year – напомним, что в прошлом году звания «Дизайн года» удостоили переносную палатку для беженцев авторства IKEA. В 2017-м все шансы на присуждение этой премии имеет мерч Канье Уэста для тура Life of Pablo.

На премию Beazley Design of the Year номинируют творцов из нескольких категорий: мода, архитектура, диджитал, графика, товар и транспорт. Канье Уэст стал лидером в категории «Мода», а общим победителем как раз может стать его концертный мерч.

Номинантами также стали IKEA (в категории Product) и Вольфганг Тильманс со своей графикой о референдуме в Великобритании. Вещи всех авторов, включенных в шортлист, будут экспонироваться в Музее дизайна в Лондоне с 18 октября, а победитель будет объявлен в начале следующего года – 25 января.

