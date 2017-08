Минимализм во всем: чистые запахи парфюмерной линии сестер Олсен

6 сентября в лондонском магазине Harrods появится новый продукт – парфюмерная линия бренда Elizabeth and James. За мало кому известной маркой стоят популярные ранее актрисы, а сейчас дизайнеры модного Дома The Row – сестры Олсен. Особенностью стиля The Row стал минимализм и чистота формы без навязчивых элементов. Такую же идею девушки продвигают в парфюмерии.

Пока у девушек только одна линия Nirvana, в которую входят несколько парфюмерных масел и 6 ароматов. Примечательно, что при создании запахов парфюмеры не используют больше 3 ингредиентов. По словам девушек, запах должен быть простым и ненавязчивым, чтобы чувствовались самостоятельные элементы. В свою очередь, Эшли часто выбирает легкий экстракт розы или сандалового дерева.

К стандартным «черно-белым» парфюмам девушки добавили два аромата: Nirvana Amethyst, наполненный запахами жимолости, табака и белого кедра, и Nirvana French Grey с маслом нероли, мускусом и лавандой. Кроме того, в линию вошли 3 вида сухих духов. Вскоре девушки планируют дополнить парфюмерию декоративной косметикой.

Nirvana Amethyst и Nirvana French Grey

