Мода + музыка: группа Guns N’ Roses выпустит коллекцию курток

Чтобы отметить 30-летие со дня выхода дебютного альбома, группа Guns N’ Roses проведет особенный ивент. Сборник песен Appetite for Destruction вышел в далеком 1987 году, а в этом августе в честь юбилея группа откроет поп-ап выставку Guns N’ Roses Was Here в Лос-Анджелесе.

На Guns N’ Roses Was Here музыка и мода сольются в одно целое: ради этого события были привлечены несколько дизайнеров (AMIRI, Kelly Cole и MadeWorn) для создания капсульной коллекции джинсовых курток. Эксклюзивная капсула отражает дух музыкальной группы с помощью ярких вышитых вставок на куртках в стиле old school.

В период с 11 по 18 августа лос-анджелесский бутик Maxfield превратится в место для мультибрендовой экспозиции не только коллекции джинсовок от Guns N’ Roses, но и лучших образцов street wear от Palm Angels, Off-White и Enfant Riches Déprimés.

«Целью моей капсульной коллекции, полностью вдохновленной этой группой, стало желание показать посредством одежды следующему поколению то влияние, которое Guns N’ Roses оказали на мою личность», – так прокомментировал проект креативный директор Off-White Вирджил Абло.

Этому дизайнеру вторит и Франческо Рагацци из Palm Angels, который выразил свою любовь к музыке группы и воспользовался возможностью «соединить свой бренд с такими легендами, как Guns N’ Roses».

Бутик Maxfield, оформленный дизайнером Риком Оуэнсом

Бутик Maxfield является известным retail-центром, где продаются наиболее авангардные бренды и проводятся экспозиции. Свои выставки там уже провели Rick Owens, Chanel, Dior, Junya Watanabe и многие другие марки.

