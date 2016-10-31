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Must-follow: абсолютно все наряды из «Секса в большом городе» в одном Instagram

Снимок экрана 2017-02-22 в 14.07.41
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«Секс в большом городе» (у которого вскоре, к слову, появится продолжение), давно стал легендарным сериалом в плане модных нарядов главных героинь, любви Керри к брендовой обуви и тематических отсылок к fashion-индустрии. Теперь в Instagram появился аккаунт, который мы относим к категории must-follow: профиль EveryOutfitOnSATC, созданный американками Челси Ферлес и Лорен Гаррони, полностью состоит из снимков нарядов главных героинь сериала. Девушки в подробностях «документируют» минималистичный стиль Миранды, экстравагантные образы Саманты, дорогие и эффектные туфли Керри, а также «вечную классику», которую предпочитает Шарлотта. Для Челси, к примеру, самыми запоминающимися образами стали наряды Саманты времен борьбы с раком: по мнению девушки, героиня хорошо справляется с физическими изменениями, которые происходят у больных, и даже в такой нелегкой ситуации умудряется выглядеть привлекательно. Эти, а также сотни других находок и стильных деталей «Секса в большом городе» ищите в профиле.

Подготовила Александра Даруга

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