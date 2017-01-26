«Не трать бессмысленно»: в новом видео H&M напомнил, что старым вещам можно дать новую жизнь

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H&M известен своими eco-friendly инициативами. Каждый год крупнейший мировой ретейлер выпускает коллекции линии Conscious, изготовленные из натуральных или переработанных материалов, собирает ненужные вещи, чтобы потом превратить их в новые ткани, пытается сделать свою систему производства максимально прозрачной, чтобы исключить подозрения в использовании детского труда или неэтичного обращения с сотрудниками. На днях в сети появился новый ролик от H&M, под названием «Bring it on»: здесь заключается игра слов, когда ретейлер одновременно призывает «bring it» — приносить старую испорченную одежду в пункты сбора, и мотивирует относиться к ненужным вещам как к ресурсу, способному еще позитивно повлиять на мир (буквально «bring it on» переводится как «давай!»). Смотрим новое видео и учимся вместе с H&M делать свой стиль жизни более экологичным.

Подготовила Александра Даруга