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Nike возглавил список самых влиятельных брендов одежды

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Лидирующими в списке самых влиятельных брендов одежды, который составила консалтинговая компания Brand Finance, стали Nike, H&M и Zara. Международная компания Brand Finance предоставляет услуги по независимой оценке брендов, ежегодно анализируя более тысячи крупнейших мировых марок. «Влиятельность» брендов одежды была оценена по таким критериям, как маркетинговые инвестиции, продажи на рынке, репутация компании, качество товаров, узнаваемость бренда и удовлетворенность персонала. В список вошло 50 марок, в первой пятерке оказались: Nike, H&M, Zara, Louis Vuitton и adidas.

Прибыль мирового гиганта спортивной одежды Nike с прошлого года повысилась на 13% и составила $32 млрд. Это во многом обусловлено удачными кампаниями и запуском отдельной линии plus-size, а также выходом ролика о первом спортивном хиджабе для женщин, который поступит в продажу уже через год. Второе место в списке самых «влиятельных» заняла шведская компания H&M, прибыль которой достигла $19 млрд. Не удивительно, ведь ежегодно бренд вызывает огромный ажиотаж у потребителей благородя своим коллаборациями с дизайнерами мирового уровня. Закрывает тройку лидеров испанский производитель Zara, который в этом году занял место люксовой компании Louis Vuitton, и показал высокие продажи по всему миру.

Топ-10 влиятельных брендов одежды по версии Brand Finance:

  1. Nike, $32 млрд.
  2. H&M, $19 млрд.
  3. Zara, $14,4 млрд.
  4. Louis Vuitton, $13 млрд.
  5. adidas, $10 млрд.
  6. Uniqlo, $9,6 млрд.
  7. Hermes, 8,3 млрд.
  8. Rolex, 7$ млрд.
  9. Gucci, $6,8 млрд.
  10. Cartier, 6,7 млрд.

Подготовила Янина Борисова

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