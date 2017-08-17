Новости моды

Почему британский Vogue сотрудничает со Snapchat

Иванна Петрович
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Чтобы приобрести новую, более молодую аудиторию, которая бы заинтересовалась авторитетным печатным изданием Vogue, главный редактор британской версии Эдвард Эннинфул решил обратиться к Snapchat. Мобильное приложение, которое является второй по популярности социальной сетью для миллениалов после Instagram, продолжает сотрудничество с Vogue.

Напомним, американская и французская версии издания уже запустили собственный канал в корпоративном сервисе Snapchat – Snapchat Discover, где транслируют видео с известными личностями, а также прямые эфиры с Недель моды. К слову, канал французского Vogue посещает около 8 миллионов пользователей ежедневно.

Нововведение поможет компании расширить свое влияние в премиум-сегменте среди молодой аудитории.

Первым видео для британского канала стало обращение Эдварда Эннинфула, где он приветствует читателей и рассказывает о работе на новой должности. В планах команды, разрабатывающей наполнение для канала, – создание уникальных тем и составление визуального контента.

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