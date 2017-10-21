Праздник приближается: Селена Гомес рассказала, как празднует Рождество

Селена Гомес уже подтвердила статус амбассадора бренда в новой рекламной кампании Coach. Снимки приурочены к Рождеству: на них певица позирует для объектива Стивена Мейзела, а ее мейк-ап – дело рук Пэт Макграт. Место действия – Нью-Йорк: Селена разъезжает по вечернему городу на винтажном авто, одетая в меховую куртку и черное кружевное платье. Из украшений, выгодно дополняющих образ, на ней были замечены изделия из ювелирной коллекции Coach.

На съемках актриса рассказала порталу WWD, как предпочитает одеваться в рождественскую ночь. «Мой стиль не слишком меняется в период праздников. Но обычно я надеваю вещи потеплее – что-то вроде дубленок, которые можно найти у Coach, мне уже не терпится примерить такую».

Любимые рождественские традиции Селены – наряжать елку и делать добрые дела в праздничное время. «Моя мама всегда стимулировала нас заниматься благотворительностью: хоть наша семья и была небогатой, у нас всегда находилось что-то, что можно отдать другому. Праздники – довольно тяжелое время, поэтому важно помогать людям в этот период».

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