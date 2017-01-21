Рианна в трейлере нового сезона сериала «Мотель Бейтсов»

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В сети был опубликован трейлер пятого сезона драматического сериала режиссера Такера Гейтса, Эдварда Бьянчи и Нестора Карбонелла под названием «Мотель Бейтсов». В коротком видео появляется американская певица Рианна, которая сыграла короткую эпизодическую роль. Американская телевизионная драма, вместившая в себя элементы триллера снят по мотивам культового фильма Альфреда Хичкока «Психо», который вышел на экраны еще в 1960 году. Главные роли в сериале достались актрисе Вере Фармиге, Фредди Хаймору, Максу Тириоту и Оливие Кук. Премьера нового сезона запланирована на 20 февраля 2017 года.

Подготовила: Екатерина Горбенко