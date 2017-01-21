Видео

Рианна в трейлере нового сезона сериала «Мотель Бейтсов»

Screen Shot 2017-02-01 at 12.06.23 PM
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

В сети был опубликован трейлер пятого сезона драматического сериала режиссера Такера Гейтса, Эдварда Бьянчи и Нестора Карбонелла под названием «Мотель Бейтсов». В коротком видео появляется американская певица Рианна, которая сыграла короткую эпизодическую роль. Американская телевизионная драма, вместившая в себя элементы триллера снят по мотивам культового фильма Альфреда Хичкока «Психо», который вышел на экраны еще в 1960 году. Главные роли в сериале достались актрисе Вере Фармиге, Фредди Хаймору, Максу Тириоту и Оливие Кук. Премьера нового сезона запланирована на 20 февраля 2017 года.

Подготовила: Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Untitled-1

Итальянский бренд Gucci представил серию видеороликов под названием «Audition»

Screen Shot 2017-01-28 at 8.37.16 AM

Британская группа Jamiroquai выпустила первый трек за последние семь лет

16195768_1258303830859047_9069342567568389997_n

Создатели сериала «Карточный домик» объявили дату релиза нового сезона в день инаугурации Дональда Трампа