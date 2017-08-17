Уолл-стрит: пиджак как модная альтернатива пальто

Приталенный жакет, наглухо застегнутая рубашка, зауженные брюки и шейный платок — дизайнеры уверенно переключились с домохозяек на карьеристок. Еще в 80-х женщины доказали, что могут конкурировать с мужчинами. Более того, они продемонстрировали, что мужские предметы гардероба смотрятся на женщинах даже привлекательнее. Сегодня эта тенденция так же актуальна, как и в 80-е, а пиджак разной формы, цвета и кроя появляется на подиумах чаще, чем юбка.

Еще на Неделях моды мы заприметили армию модниц в пиджаках, дизайнеры тоже не отставали. Модные умы продемонстрировали множество разнообразных интерпретаций классического предмета гардероба: Dolce & Gabbana и Prada поиграли с материалами, а Givenchy, Facetasm и Ellery — с формой.

К вашему вниманию — 15 жакетов свободного кроя, двубортные и с одной пуговицей, замшевые и атласные, принтованые и классические.

Пожалуй, у каждой девушки должен быть пиджак, и не один. Именно этот предмет гардероба легко перевоплощается из офисного в вечерний, тем самым оказываясь в категории must have. Идеальными спутниками к пиджаку будут гольфы, кроп-топы и футболки с принтом.

Мы отдаем предпочтение пиджаку Joseph. Если вы до сих пор не определились, с чем носить такой пиджак, предлагаем три образа в нашей подборке.

Фото: net-a-porter.com

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