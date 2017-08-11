Самое модное направление сезона: культурный гид по Греции

Комфортный отдых совместить с art и fashion – вполне достижимо, если вы знаете, куда ехать. Если не хотите прощаться с летом, предлагаем вам программу тура, где можно отдохнуть и набраться впечатлений.

Теплые осенние дни – отличный повод отправиться в культурное путешествие в Грецию. Чтобы оно не было скучным, мы выбрали идеальный тур – первый в истории греко-украинский проект, соорганизатором которого является Министерство Иностранных Дел Украины. Тур пройдет с 10 по 17 октября 2017 года в потрясающем уголке мира, где гармонично отражается слияние эпох.

Фэшн-показы украинских дизайнеров, выставка работ украинских художников, экскурсия в Арголиду и по Афинам – в туре по Греции много развлечений на любой вкус. Для непосед предусмотрено множество активностей, например, поездка к мысу Сунион на Catana Bali 4.5 от EGOCharter. Для поклонников украинского искусства – показы украинских дизайнеров при поддержке Mercedes-Benz Fashion Days Kiev: Anna K и Couture de Fleur, а также выставка работ Светланы Леонтьевой, Галины Попиновой и Антона Титова, мастер-класс по живописи от Галины Попиновой.

Увлекательные мероприятия в рамках тура проведет актер, телеведущий и шоумен Сергей Комаровский. Лицо проекта – модель Марианна Нежная.

Программа тура:

ДЕНЬ 1 – вторник 10.10.2017:

Прибытие – Трансфер в г. Лутраки – Размещение в отеле. Лекция искусствоведа «Наследие Древней Греции – колыбель общеевропейского искусства»

ДЕНЬ 2 – среда 11.10.2017:

Свободный день. Прогулка на катере Catana Bali 4.5 с фотосессией

ДЕНЬ 3 – четверг 12.10.2017:

Свободный день. Опционная экскурсия в Арголиду

ДЕНЬ 4 – пятница 13.10.2017:

Обзорная экскурсия по Афинам, посещение выставки картин украинских художников в Estudio Gallery

ДЕНЬ 5 – суббота 14.10.2017:

Свободный день. Опционная поездка в монастырь Бл. Потапия

ДЕНЬ 6 – воскресенье 15.10.2017:

Показ украинских дизайнеров при поддержке Mercedes-Benz Fashion Days Kiev / Отель Club Hotel Casino 5* (г. Лутраки). Открытое посещение для участников тура

ДЕНЬ 7 – понедельник 16.10.2017:

Свободный день. Отличная возможность насладиться минеральными источниками города Лутраки

ДЕНЬ 8 – вторник 17.10.2017:

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт г. Афины, вылет домой

Подробнее о туре вы можете узнать тут:

www.tyche.ua

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