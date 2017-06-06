Самые сексуальные снимки Марио Тестино будут представлены на выставке

Уже 40 лет британский фотограф Марио Тестино снимает рекламные кампании мировых брендов, обложки для самых влиятельных журналов и работает с лучшими моделями. Он фотографировал принцессу Диану и одну из самых откровенных кампаний для Gucci, где позировала модель с выбритой на интимном месте буквой G.

Сексуальность и чувственность стала неотъемлемой частью его работ. Именно этим он решил поделиться в новой выставке фонда Хельмута Ньютона. Собранная коллекция получила название Mario Testino: Undressed и обещает стать одной из самых масштабных выставок фонда. Размер фотографий будет составлять от 3 метров. По словам Тестино, идея в том, чтобы посетитель выставки чувствовал себя не гостем, а непосредственным участником происходящего.

Увидеть работы Тестино можно с 3 июня по 19 ноября в Музее фотографии (Helmut Newton Foundation) в Берлине.

Читайте также: Марио Тестино распродает свою коллекцию современного искусства

Giorgio Armani посвятил два фильма фотографу Ларри Финку