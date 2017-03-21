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Помимо яркой фотосессии в Малибу для апрельского выпуска журнала Vogue, американская певица Селена Гомес ответила на 73 вопроса журналисту модного глянца. Популярная модель, актриса, филантроп и посол доброй воли ЮНИСЕФ призналась, что в свободное от работы время любит проводить с друзьями, предпочитает отдыхать в Европе, а также, что без ума от людей в ее родном Техасе. Помимо этого, Селена, облаченная в свитер от Victor Glemaud и джинсы от Edun, рассказала, что по-настоящему боится потерять тех, кого она любит, а также назвала имя самой модной женщины — Натали Портман.

Подготовила Екатерина Горбенко