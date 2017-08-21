«Случайная икона» Лин Слейтер: самая модная бабушка диктует тренды

Профессор социологии из Нью-Йорка Лин Слейтер ломает всевозможные стереотипы о том, что у каждого возраста свой «стиль». Ведь, если честно признаться, у многих возраст за 60 привычно ассоциируется с платками на голову и авоськами. А если женщина, которой дважды за 30, наденет что-то молодежное, то словит тысячу осуждающих взглядов. Но Лин доказывает на собственном примере, что выглядеть стильно можно и в 63. Ведь в fashion-индустрии понятие стиля не имеет ни границ, ни возраста.

63-летняя жительница Нью-Йорка с безупречным вкусом завела модный блог, когда ее случайно перепутали со стилистом. Отсюда и название блога — Accidental Icon, в переводе с английского — «Случайная икона». Fashionista не скрывает свою седину, минимально обрабатывает фото и удивляет огромным количеством эксцентричных луков.

Интересно, что самая модная бабушка в мире никогда не фотографируется в том, чего не наденет в повседневной жизни. Многие знают Лин по аккаунту в Instagram @iconaccidental. Там она не рассказывает об основах социологии, а диктует тренды.

Женщина любит конструктивизм, граничащий с провокативностью. Ее стиль можно очертить тремя словами — монохромный, авангардный и футуристический. В свои 63 года Лин Слейтер одевается так, что даже 20-летним захочется ей подражать. Ее образы вдохновляют 233 тысячи подписчиков, а также дизайнеров. Слейтер успела выпустить несколько коллабораций с популярными масс-маркет брендами Mango и H&M.

Кстати, женщина вовсе не собирается скрывать свой возраст и соответствующе себя вести, потому что для нее это означает уйти от себя настоящей.

Фото: instagram.com/iconaccidental, Accidental Icon

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