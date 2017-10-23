Стали известны номинанты на премию Британского модного совета

Ежегодно в Лондоне Британский модный совет устраивает церемонию награждения The Fashion Awards, ранее известной под названием British Fashion Awards. Премия отмечает лучших деятелей модной индустрии. В прошлом году награды в разных категориях получили Ральф Лорен, Джейден и Уиллоу Смит, Демна Гвасалия, Alexander McQueen, Симон Роша, Алессандро Микеле и другие.

В этом году мероприятие пройдет 4 декабря в Альберт-Холл. Перед торжеством представители The Fashion Awards огласили список номинантов: в категории «Лучший дизайнер аксессуаров» вошли Алессандро Микеле (Gucci), Стюарт Веверс (Coach), Демна Гвасалия (Balenciaga и Vetements), Энтони Ваккарелло (Saint Laurent), Джонатан Андерсон (Loewe). В категории «Дизайнер года» появились Джонатан Андерсон (Loewe), Мария Грация Кьюри (Dior), Алессандро Микеле (Gucci), Раф Симонс (Calvin Klein) и Фиби Файло (Celine).

За звание лучшей модели будут бороться Белла Хадид, Джиджи Хадид (получившая премию в прошлом году), Кайя Гербер, Адвоа Абоа и Винни Харлоу, а в номинацию «Люксовый streetwear-бренд года» вошли Fenty Puma by Rihanna, Gosha Rubchinskiy, Off-White, Supreme и Vetements.

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