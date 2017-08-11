Вслед за своей коллегой, супермоделью Карли Клосс, Роми Стрейд тоже решила стать видеоблогером.

22-летняя Роми дебютировала на подиуме в 2011 на показе Christopher Kane в Нью-Йорке. После девушку с ростом 180 см приглашали на шоу бренды Jeremy Scott, DSquared2, Isabel Marant, Vera Wang, Alexander McQueen, Burberry, Loewe, Balmain, Céline, Giambattista Valli и другие. Популярность к нидерландской модели пришла с момента ее назначения в 2015 году в ряды «ангелов» бренда нижнего белья Victoria’s Secret.

Сегодня девушка все так же является амбассадором Victoria’s Secret, украшает обложки Vogue, Maxim, ELLE и продвигает здоровый образ жизни. В ее видеоблоге, который Роми ведет всего 3 недели, количество читателей уже насчитывает почти 109 тысяч. Основной контент супермодели – это «влоги», где она рассказывает, как провела неделю.

Почему это будет интересно? Все просто: зачастую моделей мы характеризуем через их поведение в рекламных кампаниях или съемках, однако это образ, который нужно сыграть, чтобы продать продукт. В противовес им живые ролики от Стрейд представляют нам настоящую жизнь девушки, где она ходит без косметики, делится необычными случаями и показывает свой взгляд на мир. Если раньше модели были недосягаемыми идолами, то сегодня они пускают в свою жизнь без опаски.

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