Американское правительство обязало cеть Costco выплатить ювелирной марке Tiffany & Co. штраф в размере 19,4 млн долларов. Противоречия между компаниями возникли еще в 2013 году, когда один из покупателей Costco рассказал, что магазин продает контрафактные обручальные кольца от Tiffany & Co.

«На протяжении нескольких лет Costco, по-видимому, продавал разные стили колец, которые ложно выдавал под брендом Tiffany & Co.», – рассказывает анонимный покупатель.

По его словам, Costco также не использовал официальный товарный знак компании при продажах онлайн, что препятствовало Tiffany & Co. в поиске подделок.

На обвинения представители Costco отвечают, что в их случае наименование Tiffany было определением общего понятия колец, а не продукции, которая продавалась под их брендом. Они утверждает, что все продаваемые предметы не были помечены торговым знаком, надписью или логотипом, а при упаковке использовались пакеты и коробки незапатентованного бирюзового цвета. Компания заявила, что планирует обжаловать решение суда.

«Tiffany & Co. намерен отстаивать ценность бренда и, самое главное, давать ясные и правильные сообщения как Costco, так и другим компаниям, которые нарушают знак Tiffany», – рассказывает представитель ювелирной марки.

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