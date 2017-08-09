Учим немецкий вместе с Vetements

Ни для кого не секрет, что слоганов на немецком языке в коллекциях Vetements более чем достаточно. Это объясняет небольшая история: в ранних 2000-х молодой Демна Гвасалия (креативный директор марки) со своей семьей переехал из Тбилиси в Дюссельдорф. На тот момент Демна имел вполне ясный план: как выпускник факультета международной экономики он собирался всерьез заняться банковским делом. И если бы он не принял одно важное решение, модная индустрия сейчас выглядела бы совершенно по-другому.

Он решил поступить в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене (да-да, alma mater той самой Антверпенской шестерки и Мартина Маржелы), а все, что произошло потом – работа на должности главного дизайнера в Louis Vuitton и Margiela, рождение Vetements, назначение креативным директором в Balenciaga и мировой успех, – наверняка опишут в учебниках по истории моды.

Тем не менее во время дюссельдорфского периода Демна, по его словам, был «самым несчастливым человеком на свете», ведь банковское дело его ничуть не занимало. И все же это недолгое время, проведенное в Германии, оказало на него особенное влияние. Оно чувствуется прежде всего в немецкоязычных слоганах, которые то и дело мелькают на куртках и футболках Vetements. Мы выяснили, что скрывается за четырьмя ключевыми понятиями, которым нас учит Демна Гвасалия.

Polizei

Образы из коллекции SS’16

Одно из самых нашумевших творений дизайнера – плащи с надписью Polizei. С их помощью Демна абсолютно буквально ответил на вопрос: «Да что может быть крутого в полицейской униформе?» Одного парня в Штутгарде даже задержала полиция: нет, не из-за того, что он выглядел too cool, а потому что его одежда была точь-в-точь как униформа здешней Polizei.

Osnabrück

Город Оснабрюк

Vetements, мужская коллекция сезона fall 2017

Оснабрюк – немецкий город, расположенный в Нижней Саксонии. Надпись на лонгсливе гласит: «Я так рад, что живу в Оснабрюке» – это отсылка к опросу, целью которого было узнать, какой из городов Германии самый счастливый. Город Оснабрюк и близлежащая территория стабильно возглавляют этот список.

Weltschmerz

Vetements SS’18

Буквальный перевод – мировая боль. Вероятно, это то самое чувство, которое появляется после просмотра новостей. Боль за те события, которые на планете происходят прямо сейчас, и физическое страдание от осознания того, как злая ирония правит миром.

Rammstein

#VETEMENTSxRAMMSTEIN FW18 @labelsfashion A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Jul 24, 2017 at 1:27am PDT

Vetements FW’18

Перевода не требуется: даже человек, далекий от метал-музыки, знает авторов хитов Feuer Frei, Du Hast и Sohne. Группа Rammstein решила сотрудничать с Vetements: теперь лого группы и одна из обложек их альбомов засветились на худи от этого бренда.

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