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Украинские бренды Nastasia Klimt и The Others представили капсульную коллекцию

Иванна Петрович
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Молодой украинский бренд Nastasia Klimt и обувная марка The Others объявили о коллаборации. Вместе бренды смогли раскрыть и дополнить эстетику друг друга и предложить покупателям интересный взгляд на комфортную обувь. Следуя трендам на урбанизм и цифровые технологии, марки создали три пары для современной девушки. Основным цветом при разработке дизайна стал белый, который позволяет экспериментировать с акцентами.

Разбавляют лаконичный белый оттенок выполненные вручную разноцветные брызги и сверкающая молния. А романтическое настроение добавила пара с бархатными лентами, напоминающая балетные пуанты.

По мнению марок, яркий и смелый декор вдохновит девушек на новые свершения.

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