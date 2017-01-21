Коллекции

В Париже состоялся кутюрный показ французского Дома Schiaparelli

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В начале января 2017 года французский бренд Schiaparelli официально приобрел статус Дома высокой моды. Решение было утверждено на заседании комиссии Министерства промышленности Франции. Теперь же, выполняя все строгие правила Синдиката высокой моды, креативный директор Бертран Гийон представил новую коллекцию Spring 2017 Haute Couture, используя наиболее узнаваемые коды самой Эльзы Скиаппарелли.

Выпускник школы моды Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne Бертран Гийон задействовал сюрреалистические рисунки и формы в одежде, в которых нельзя не рассмотреть неповторимый почерк Скиапарелли. В коллекции преобладают яркие оттенки, а также красные сердца пронзенные кинжалом. Помимо этого, на подиуме было представлено обновленное вечернее платье с красным омаром, которое в свое время, герцогиня Виндзорская умоляла продать Эльзу, а также красочные, расшитые цветами наряды, которые Скиаппарели особенно полюбила после знакомства с парижским кутюрье Полем Пуаре.

«Когда женщину лишают одежды, она теряет индивидуальность, становится немного другой, более похожей на себя, близкой к своей истинной личности, сознательной, иногда более жестокой», — говорила Эльза.

Привлекательность новой коллекции была подчеркнута яркой обувью, компактными клатчами и брошками в форме сердец, а также яркой детализированной вышивкой. Пиджаки и платья команда Гийона украсила аппликациями из пайеток и кристаллов, а юбки с высокими разрезами создала с использованием тканей разный паттернов и фактур. Более 30-и образов включали в себя как длинные платья в пол, так и более строгие брючные комплекты.

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Подготовила Горбенко Екатерина

 

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