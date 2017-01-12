Ванесса Паради в объективе Карла Лагерфельда

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В ноябре 2016 года стало известно, что немецкий модельер Карл Лагерфельд станет приглашенным редактором специального сдвоенного номера французского Vogue за декабрь/январь. Напомним, что подобная практика во французском издании давно не исключение, а скорее традиция. Редакция неоднократно приглашала к сотрудничеству кинорежиссера Мартина Скорсезе, модель Кейт Мосс, итало-французскую топ-модель Карлу Бруни-Саркози, Софию Копполу, Романа Полански, Летицию Касту, Джона Гальяно, Тома Форд и Викторию Бекхэм в 2014 году.

Одной из героинь журнала, созданного под руководством креативного директора Дома Chanel, стала французская киноактриса Ванесса Паради. Звездная мама своей не менее популярной дочери Лили-Роуз Депп приняла участие не только в фотосессии, но и в съемках короткого видеоролика, инициированного журналистами Vogue Paris. В нем актриса рассказывает о своих впечатлениях работы с Лагерфельдом, о том, как они познакомились, а также в чем заключается уникальность натуры Карла Лагерфельда.

Подготовила Екатерина Горбенко