Вирджил Абло выразил свою любовь к творчеству Guns N’ Roses

Коллекции Вирджила Абло все чаще обращаются к истории. Только недавно стало известно, что его бренд Off-White создаст коллекцию в честь принцессы Дианы, а теперь он посвятит лимитированную линию популярной рок-группе Guns N’ Roses. К 30-летнему юбилею пластинки Appetite for Destruction дизайнер выпустит коллекцию под названием Guns N’ Roses was here.

Помочь в разработке решились марки Palm Angels и Enfant Riches Déprimés. Вместе они создали джинсовые куртки и футболки, расписанные вручную, с нашитыми крестом, розами, змеей и надписью «никто не знает, что я лесбиянка» – с которой на одном из концертов появился солист группы Эксл Роуз.

Увидеть и приобрести линию можно будет в калифорнийском бутике Максфильд c 11 по 18 августа.

«Я хочу показать молодому поколению, какое влияние на меня оказала музыка 80-х, а именно группа Guns N’ Roses, и сделаю я это с помощью коллекции», – рассказал Вирджил.

Читайте также:

Что связывает Вирджила Абло и принцессу Диану

Ей 20 и у нее миллионы: Кайли Дженнер рассказала о своем доходе