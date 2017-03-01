Коллекции

Юбилейный показ бельгийской марки Dries Van Noten FW 17-18

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В этом году бельгийская марка Dries Van Noten отмечает свое 25-летие. В честь знаменательной даты в 2017 году на широкий экран выйдет документальная экранизация о работе Дриса Ван Нотена, а также будет выпущен сувенирный альбом с фотографиями паттернов из предыдущих коллекций дизайнера. Помимо этого, осенне-зимняя коллекция 2017-18 стала для марки уже 100-м по счету шоу. Оглядываясь назад, креативный директор бренда прокомментировал: «Это празднование без ностальгии и без чрезмерной роскоши».

Для своего юбилейного показа Дрис пригласил одних из наиболее известных супермоледей, которые не раз принимали участие в показах бельгийского бренда, включая Кристину де Конинк, которая открывала показ, Эмбер Валлетту, Энн-Кэтрин Лакруа, Кэролин Мерфи, Алек Век, Элиз Кромбе, Эрин О’Коннор, Эстер де Йонг, Жиневье Ван Синус, Кирстен Оуэн, Лию Кабеде, Сашу Пивоварову и многих других, более юных моделей, которых можно увидеть на мировых подиумах.

В своей новой коллекции дизайнер размышляет и силе личности, смешивая традиционно мужскую одежду с элементами женской. Дрис сосредотачивается на свободном крое, деталях из красочного, искусственного меха, графических паттернах, а также классических, однотонных по цвету, предметах одежды. Дрис возвращается к своим старым архивам и модернизирует целый ряд геометрических узоров, дополняя их насыщенной палитрой. Команда Ван Нотена использует высококачественный кашемир, трикотаж, атлас оранжевого цвета, белоснежный хлопок и бархат для пошива женственных платьев. Наиболее зрелищным стал финал показа: все модели прошлись по подиуму широким шагом в унисон, продемонстрировав 63 образа, оставив яркое впечатление.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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