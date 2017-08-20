Элегантная деконструкция: первый взгляд на коллекцию CHAKSHYN SS’18

Существует ли искусство? Если да, то какова его цель? Дизайнерский дуэт CHAKSHYN – Дима Чаюн и Антон Якшин – не боятся задавать провокационные вопросы и играть на контрастах. В новой весенне-летней коллекции дизайнеры обещают представить слияние нескольких противоречий, а видеопревью показа только добавляет интриги.

В коллекции CHAKSHYN сосуществуют дух Ренессанса и утилитарность современного искусства: взаимодействие этих двух совершенно друг на друга не похожих течений отражено в сочетании деконструированной мужской жилетки и укороченных жакетов. В руках Чаюна и Якшина маскулинный дублет – узкий жилет с объемными рукавами, который раньше шел дополнением к рубашке, превращается в топы и платья с красной отстрочкой, отлично вписывающиеся в женский гардероб.

Театральное и утилитарное, нежное и грубое, женское и мужское перестают противоречить друг другу и складываются в цельные образы – шлицы в скромных на вид платьях чувственно обнажают ноги при ходьбе, тугие ленты стягивают пышные топы со сборками, а изнанка на строгих жакетах не спрятана от любопытных глаз.