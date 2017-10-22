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Кто она? Натали Цеттель – «тайная» сестра Кендалл Дженнер

Даша Гребенюк
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Кажется, что все знают все о Кардашьян и Дженнер, но не тут-то было. Недавно пресса обнаружила их родственницу, 18-летнюю Натали Цеттель, которая приходится племянницей Крис Дженнер и двоюродной сестрой Кендалл, Кайли, Ким, Хлои и Робу. Но сейчас выяснилось больше информации о том, чем же занимается менее известная сестра Дженнер – кажется, она решила пойти по стопам Кендалл и Кайли и подалась в модели. Первые ее шаги можно увидеть на личном Instagram-аккаунте.

"What we seek we shall find" -Ralph Waldo Emerson ✨

A post shared by @nataliezettel on

https://www.instagram.com/p/BWOA8rADoQm/

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