Кто она? Натали Цеттель – «тайная» сестра Кендалл Дженнер

Кажется, что все знают все о Кардашьян и Дженнер, но не тут-то было. Недавно пресса обнаружила их родственницу, 18-летнюю Натали Цеттель, которая приходится племянницей Крис Дженнер и двоюродной сестрой Кендалл, Кайли, Ким, Хлои и Робу. Но сейчас выяснилось больше информации о том, чем же занимается менее известная сестра Дженнер – кажется, она решила пойти по стопам Кендалл и Кайли и подалась в модели. Первые ее шаги можно увидеть на личном Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/BWOA8rADoQm/
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