Менокор – неожиданно модный тренд родом из маминого шкафа

Кто из нас не помнит образ Дайан Китон в фильме «Любовь по правилам и без»? Белый кардиган, свободные льняные брюки и блуза песочного цвета – ненавязчиво и комфортно. Сейчас все больше молодых девушек решают не следовать трендам и одеваться просто и удобно (и им все равно, что при этом они выглядят как вполне зрелые женщины). Героине Китон было около сорока, а после премьеры фильма прошло уже 14 лет. Так что же это за новый тренд, последовательницы которого носят кардиганы до пят, наслаивают льняную одежду и надевают соломенную шляпу, не боясь выглядеть старше?

Менокор – вот что пришло на смену когда-то горячо обсуждаемому нормкору с его джинсами и растянутыми толстовками. Этот интересный тренд наивно тяготеет к женственности, которая проявляется по достижении такого возраста, когда хочется отдохнуть от сложных стилистических комбинаций и перестать задавать себе вопрос: «Достаточно ли привлекательно я выгляжу?» Эстетика менокора (этот термин выдумала Харлин Росс, журналист сайта Man Repeller) воплощает определенную фантазию о стиле женщины средних лет и о том, насколько комфортным и утонченным он может быть. Тем не менее есть одна поправка: между слоями одежды натуральных цветов и материалов, как между строк, должна читаться их ценность, которая выдает в своей хозяйке персону определенного достатка – это значит, что адептом менокора может стать не каждый.

In @barbaracasasola #outtake #selfportrait A post shared by Larissa Hofmann (@larryhofmann) on Jun 28, 2017 at 1:36pm PDT

Стиль до сих пор не получил названия, и тем не менее он остается актуальным годами. Отсутствие у него имени можно объяснить также его эстетическими особенностями, которые трактуют абсолютно свободно. Главное – формы: прямые кафтаны, кардиганы длиной ниже среднего, широкие штаны из того же льна. Все это отсылает нас к одежде для летнего отдыха и богемному стилю 20-х, а завершают этот микс отголоски стиля хиппи 60-х.

У менокора нет униформы. Этим он принципиально отличается от нормкора (тут действовали формулы вроде «водолазка + мешковатые джинсы + сабо»), но его почитатели явно разделяются на две группы. В первой – любители длинных льняных платьев, пуговицы на которых наполовину расстегнуты, слегка подкатанных брюк цвета хаки и обычных белых маек: вспоминаем прогулки по пляжу и образы той же Дайан Китон и Лорен Хаттон. Определяющие объекты второй группы – это тропические принты, широкие платья свободного покроя и объемная бижутерия. Миучча Прада и Люсинда Чемберс – те, на кого в этом случае стоит равняться.

Стоит отметить, что преимущество менокора в том, что он не ограничивается персональными стилями этих героинь. Вокруг замечаем массу примеров того, насколько успешно их можно комбинировать между собой – взять хотя бы Instagram-аккаунты любителей менокора: редактора и стилиста Лорен Пантин, модели Лариссы Хофманн или владелицы женского бренда Ciao Lucia.

Me as a Roman mom who sells mid-century lamps and doesn't really have enough space in her car but sure, I'll give your kid a ride too. A post shared by Laurel Pantin (@lapantin) on Sep 25, 2017 at 3:43am PDT

STILL SUMMER OK A post shared by Laurel Pantin (@lapantin) on Sep 27, 2017 at 3:12pm PDT

Luisa dress 🌹 A post shared by CIAO LUCIA! (@ciao__lucia) on Aug 20, 2017 at 2:53pm PDT

Но самая интересная особенность менокора в другом. Благодаря его появлению модная индустрия наконец заполнила «белое пятно» и начала уделять гораздо больше внимания одежде для возрастной категории между миллениалами и взрослыми fashion-иконами вроде Айрис Апфель и Лин Слейтер. Этот тренд появился тихо, но теперь он уверенно становится основой для образов современных трендсеттеров. Говорят, что менокор воздает должное долгое время игнорируемому в моде поколению женщин, частью которого являются и наши мамы.

Читайте также:

Gothic queen: почему платье в готическом стиле – лучший выбор на Хеллоуин

Стали известны номинанты на премию Британского модного совета