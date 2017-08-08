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Молода и горяча: самая смелая фотосессия Эшли Грэм

Иванна Петрович
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Мириться с установленными рамками в модном бизнесе супермодель plus-size Эшли Грэм не собирается. За уверенность в своем теле и бодипозитивизм Грэм прозвали «Опрой Уинфри для миллениалов». Девушка украсила обложки десятков журналов, среди которых Vogue и Harper’s Bazaar, запустила бренд нижнего белья и купальников, а также стала ведущей шоу «Топ-модель по-американски».

Для нового выпуска New York Magazine Грэм примерила на себя образ Мэрилин Монро. Темой съемки стал стиль поп-ап. Модель позирует в откровенных позах и вызывающих нарядах, которыми стали шелковые пеньюары, леопардовая шуба от Dolce&Gabbana и кружевное боди.

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В интервью для журнала Эшли рассказала, с какими трудностями она столкнулась в модельном бизнесе, об отношениях со своим мужем и любви к себе.

«Я знаю, что одна девушка не способна изменить мир, поэтому важно, чтобы у тебя были соратники», – говорит Эшли.

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