Оливье Рустен рассказал о сильных амазонках из коллекции Balmain FW 17-18

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Креативный директор французского Дома Balmain рассказал о своей новой коллекции FW 17-18, а также о бесстрашных амазонках, которых дизайнер визуализировал с помощью одежды. «Армия Balmain — это не просто модели и уж тем более не вешалки. Они демонстрируют нечто большее, чем просто одежду. Для меня важна индивидуальность. Дизайнер не должен забывать, что он общается в первую очередь с девушкой, внутри которой есть характер и сила», — говорит Рустен. Помимо французского дизайнера, своими впечатлениями о новой коллекции Balmain поделилась супермодель Джиджи Хадид, Карли Клосс и Джордан Данн.

Подготовила Екатерина Горбенко