Личности, Мода

Берем на заметку: лучшие образы звезд прошлых лет на Хеллоуин

Иванна Петрович
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До самого «страшного» праздника осени – Хеллоуина – осталась неделя. И хоть в Украине День всех святых пользуется меньшей популярностью, чем в США, интерес к нарядам знаменитостей подогревает желание праздновать. Когда дело доходит до ужасающих костюмов, среди всех выделяется топ-модель Хайди Клум, поражающая своей фантазией и интерпретацией мистических героев. К примеру, ранее ее можно было заметить в образах индийской принцессы Калли, старухи, трансформера и шимпанзе. Не отстают от Клум и другие, стилизуя наряды из мультфильмов и кино.

Не обходят Хеллоуин стороной  и культовые представители модной индустрии – Кендалл Дженнер однажды перевоплотилась в Карла Лагерфельда, а Ким Кардашьян на один день стала Анной Винтур. В преддверии праздника предлагаем вспомнить, самые знаменитые образы звезд.

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Кайли Дженнер

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Хлои Кардашьян

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Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян

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Адам Левин

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Адель

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Алекса Чанг

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Бейонсе

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Эмили Ратаковски

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Рианна

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Джиджи Хадид

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Хайди Клум

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Игги Азалия

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Кэтти Перри

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Кэтти Перри

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Кендалл Дженнер

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Меган Фокс

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