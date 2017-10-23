До самого «страшного» праздника осени – Хеллоуина – осталась неделя. И хоть в Украине День всех святых пользуется меньшей популярностью, чем в США, интерес к нарядам знаменитостей подогревает желание праздновать. Когда дело доходит до ужасающих костюмов, среди всех выделяется топ-модель Хайди Клум, поражающая своей фантазией и интерпретацией мистических героев. К примеру, ранее ее можно было заметить в образах индийской принцессы Калли, старухи, трансформера и шимпанзе. Не отстают от Клум и другие, стилизуя наряды из мультфильмов и кино.

Не обходят Хеллоуин стороной и культовые представители модной индустрии – Кендалл Дженнер однажды перевоплотилась в Карла Лагерфельда, а Ким Кардашьян на один день стала Анной Винтур. В преддверии праздника предлагаем вспомнить, самые знаменитые образы звезд.

Кайли Дженнер

Хлои Кардашьян

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Адам Левин

Адель

Алекса Чанг

Бейонсе

Эмили Ратаковски

Рианна

Джиджи Хадид

Хайди Клум

Игги Азалия

Кэтти Перри

Кэтти Перри

Кендалл Дженнер

Меган Фокс

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