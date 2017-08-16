Виртуальная реальность от Vogue: как попасть в гардеробную к Кендалл Дженнер и Синди Кроуфорд

Поклонникам сериалов посвящается: Vogue и Google объединяются для создания серии видео с моделями. Теперь у нас есть возможность узнать и увидеть, чем живут Синди Кроуфорд, Кендалл Дженнер и другие звезды подиума благодаря сериалу Supermodel Closets.

Сериал, созданный по суперсовременной технологии виртуальной реальности, проведет любого желающего в святая святых моды — в гардеробные комнаты моделей, а они сами расскажут о том, как относятся к индустрии и какое будущее ей пророчат.

В процессе создания сериала использовались камеры Google новейшего класса Jump с 360-градусным углом обзора, которые обеспечивают стопроцентную полноту картинки и позволяют рассмотреть в комнате абсолютно все. Говорят, что сериал Supermodel Closets предоставит новые возможности для использования технологии virtual reality. Это неплохая перспектива — любители моды смогут удовлетворить свое любопытство, заглянув к моделям домой.

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