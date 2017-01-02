В новом году бросают социальные сети, а не курить
Удалить аккаунты в социальных сетях является более популярным новогодним обещанием, чем бросить курить. Такую статистику
Удалить аккаунты в социальных сетях является более популярным новогодним обещанием, чем бросить курить. Такую статистику
По прошествии двух лет после того, как британской компанией 3i было принято решение отложить продажу Agent Provocateur, владелец снова заявил о
С каждым годом все больше и больше суперзвезд становятся приверженцами здорового образа жизни. Они находятся под пристальным
Для Louis Vuitton 12 января пройдет под знаком #makeapromise: люксовый бренд запускает благотворительную акцию в партнерстве с UNICEF (United Nation’s
Фильмы о моде всегда были и остаются важным источником вдохновения и практических знаний для всех профессионалов, которые связаны
Французские бренды Schiaparelli, а также Julien Fournié приобрели статус кутюрных Домов. В настоящее время подобный статус имеет лишь 15
Бренд Storybook Cosmetics, который выпустил кисточки для макияжа в виде волшебных палочек Гарри Поттера, готовит новый проект на 2017 год. В этот
Модель Белла Хадид начала свой 2017 год с исполнения очередной мечты. Стало известно, что американка станет лицом рекламной кампании Fendi
Главные героини американского сериала «Girls» украсили обложку январского выпуска журнала Glamour. На снимках девушки позируют в нарядах
Яркая сумка Edie Parker изготовлена из прочного льна, а также цветной замши. Ручка в виде кольца создана из акрила нежно-голубого оттенка. Вы также можете прикрепить длинный ремешок, который позволит носить сумку на плече.
Принято считать, что зима не время для свадьбы. С приходом холодов все меньше пар планируют свой семейный праздник, а горячий сезон
Креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер для съемки нового рекламного кампейна при участии актрисы Мишель Уильямс и Дженнифер
Британская инди-поп группа The XX, прогремевшая со своими альбомами «XX» и «Coexist», заставила поклонников долго ждать нового релиза: с 2012
Новогодние праздники в самом разгаре, но если мы все еще ждем Рождества и проводов старого Нового года, то для жителей запада марафон
В сети появился новый тизер продолжения драматичной саги «50 оттенков серого». «На 50 оттенков темнее» выйдет в преддверии Дня cвятого
Палм-Бич, Флорида. Именно здесь новоизбранный президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией встречали Новый 2017 год. Первая
Лама Аньяли может быть немного старше других начинающих моделей, но она явно выделяется среди остальных своими острыми скулами и
Бразильская супермодель Жизель Бюндхен начинает новый год, демонстрируя новые таланты. Бывшая ангел Victoria’s Secret опубликовала
Ярко-красное платье на тонких черных бретелях от украинского бренда Marianna Senchina состоит на 70% из полиэстера и на 30% из шелка. На груди аккуратный черный бант и насыщенно-синяя брошь.
28-летняя звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» стала главной героиней январского выпуска глянцевого издания Vanity Fair. В объективе фотографа Мери
Пусть хоть камни с неба, вы никогда не встретите настоящую парижанку в смешной шапке с помпоном. Но точно также зимой вы не увидите ее и в
Нередко новогодние праздники оказываются испытанием на выносливость: бесконечные гости, застолья и вечеринки не лучшим образом
У Санта Клауса наконец-то появилось модное альтер-эго. Пол Мейсон, более известный в мире, как Модный Санта, решил изменить отношение
Модное издание The Dazed назвало топ лучших рекламных роликов модных домов 2016 года. Первое место в нем заняло видео, снятое для бренда Calvin