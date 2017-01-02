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Вещь дня

Вещь дня: Сумка Edie Parker

Яркая сумка Edie Parker изготовлена из прочного льна, а также цветной замши. Ручка в виде кольца создана из акрила нежно-голубого оттенка. Вы также можете прикрепить длинный ремешок, который позволит носить сумку на плече.  

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Вещь дня

Вещь дня: Платье Marianna Senchina

Ярко-красное платье на тонких черных бретелях от украинского бренда Marianna Senchina состоит на 70% из полиэстера и на 30% из шелка. На груди аккуратный черный бант и насыщенно-синяя брошь.

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